Julia - Wege zum Glück

Folge 048

TelenovelaStaffel 4Folge 3vom 09.12.2005
43 Min.Folge vom 09.12.2005Ab 6

Die Polizei glaubt Julias Aussage nicht. Als ihr auch noch Christa in den Rücken fällt, steht sie als Lügnerin da. In der Fabrik arbeiten alle mit Hochdruck daran, den zurückgewonnenen Kunden Saito zufrieden zu stellen. Marie scheint sich bei den Gravenbergs sehr wohl zu fühlen.

