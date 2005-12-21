Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 056

TelenovelaStaffel 4Folge 11vom 21.12.2005
43 Min.Folge vom 21.12.2005Ab 6

Patrizia kauft Julia ihre Design-Entwürfe ab, um sie als ihre eigenen auszugeben. Julia lässt sich auf den Handel ein, da sie unbedingt das Geld braucht. Annabelle versucht inzwischen ihr Bestes, um Daniel und Marie einander näher zu bringen. Näher gekommen sind sich auch Lilly und Tim. Als Kolja aus Mailand zurückkommt, findet er die beiden beim gemeinsamen Frühstück im Bett.

