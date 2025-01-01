K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 103: Rache einer Jungfrau
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird grausam ermordet - kurz vor ihrem Tod hat sie Blumen von einem Unbekannten bekommen. Die Kommissare finden heraus, dass sie Kontakt zu einem Callboy hatte, der zunächst bestreitet, die Tote gekannt zu haben. Die Kommissare überprüfen das Umfeld des Mannes und finden heraus, dass auch die Kolleginnen des Opfers seine Dienste in Anspruch genommen haben. Sie folgen der Spur...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
