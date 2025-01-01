Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Duell der Pornoluder

SAT.1Staffel 1Folge 17
Folge 17: Duell der Pornoluder

23 Min.Ab 12

Pornostar Chantal Big wird von einem Unbekannten bedroht, sie bekommt obszöne Anrufe und anonyme Drohbriefe. Als sie überfallen und schwer verletzt wird, steht der Kameramann der Pornoproduktion unter dringendem Tatverdacht. Es ist bekannt, dass er hoffnungslos in Chantal Big verliebt ist ...

