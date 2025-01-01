K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Duell der Pornoluder
23 Min.Ab 12
Pornostar Chantal Big wird von einem Unbekannten bedroht, sie bekommt obszöne Anrufe und anonyme Drohbriefe. Als sie überfallen und schwer verletzt wird, steht der Kameramann der Pornoproduktion unter dringendem Tatverdacht. Es ist bekannt, dass er hoffnungslos in Chantal Big verliebt ist ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1