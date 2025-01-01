Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 14
Folge 14: Tödlicher Cocktail

23 Min.Ab 12

Der Barbesitzer David Preiser erstattet im K 11 Anzeige gegen Unbekannt. Er hat einen Drohbrief erhalten und entging nur knapp einem Anschlag. Als Nicole Drawer und Jens Loors seine Table Dance Bar aufsuchen, werden sie Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Preiser und seinem Konkurrenten Raffael Klein. Wie ernst der Drohbrief gemeint war, zeigt sich, als ein Gast stirbt, nachdem er ein Glas Wodka getrunken hatte...

