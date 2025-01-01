K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Die Tote ohne Hand
23 Min.Ab 12
Charlotte Kronauer wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden - der Mörder hat ihr die rechte Hand abgehackt. Handelt es sich um einen Ritualmord? Der Ehemann der Toten ist nicht zu erreichen. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Bei einer Verkehrskontrolle wird er angehalten - die abgehackte Hand seiner Frau finden die Polizisten in einer Plastiktüte in seinem Kofferraum...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1