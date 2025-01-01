K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Der Fluch der Schlange
23 Min.Ab 12
Ein Lehrer liegt tot in seinem Wohnzimmer. Als Nicole Drawer und Jens Loors am Tatort eintreffen, wird gerade die Mordwaffe sichergestellt: eine hochgiftige Brillenkobra. Einzige Zeugin in diesem Mordfall ist eine Schülerin des Opfers, die ein Verhältnis mit dem Lehrer hatte. Als die Kommissare einen Tag nach dem Mord zwei weitere Schüler des Opfers am Tatort stellen, scheinen die Mörder gefunden zu sein...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1