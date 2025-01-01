Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Fluch der Schlange

SAT.1Staffel 1Folge 12
Der Fluch der Schlange

Der Fluch der SchlangeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 12: Der Fluch der Schlange

23 Min.Ab 12

Ein Lehrer liegt tot in seinem Wohnzimmer. Als Nicole Drawer und Jens Loors am Tatort eintreffen, wird gerade die Mordwaffe sichergestellt: eine hochgiftige Brillenkobra. Einzige Zeugin in diesem Mordfall ist eine Schülerin des Opfers, die ein Verhältnis mit dem Lehrer hatte. Als die Kommissare einen Tag nach dem Mord zwei weitere Schüler des Opfers am Tatort stellen, scheinen die Mörder gefunden zu sein...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen