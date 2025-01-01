K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Mord vor dem Bordell
23 Min.Ab 12
Der Stadtrat Michael Herberger wird tot vor einem Bordell gefunden - mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und dann erstochen. Nicole Drawer und Jens Loors fahren zum Tatort. Eine Razzia im Bordell führt zu zwei Verdächtigen: Der Bordellbesitzer Carlos Montana und die Prostituierte Jacqueline Brauer haben das Opfer vermutlich erpresst, und beide haben kein Alibi für die Tatzeit. Doch auch die Ehefrau Elke Herberger rückt als Alleinerbin in den Kreis der Verdächtigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1