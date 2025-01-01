Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 10
23 Min.Ab 12

Der Stadtrat Michael Herberger wird tot vor einem Bordell gefunden - mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und dann erstochen. Nicole Drawer und Jens Loors fahren zum Tatort. Eine Razzia im Bordell führt zu zwei Verdächtigen: Der Bordellbesitzer Carlos Montana und die Prostituierte Jacqueline Brauer haben das Opfer vermutlich erpresst, und beide haben kein Alibi für die Tatzeit. Doch auch die Ehefrau Elke Herberger rückt als Alleinerbin in den Kreis der Verdächtigen.

