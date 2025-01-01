K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Sexspiel mit dem Mörder
25 Min.Ab 12
Eine Frau wird tot im Gebüsch eines Tankstellen-Rastplatzes gefunden. Nicole Drawer und Jens Loors haben keinen Hinweis auf die Identität der Toten. Als die Polizei das Bild veröffentlicht, meldet sich der Ehemann. Die Ermittlungen ergeben, dass der Rastplatz ein beliebter Treffpunkt für anonymen Sex ist ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
12
Copyrights:© SAT.1