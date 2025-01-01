K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Das gestohlene Kind
23 Min.Ab 12
Der Junge Paul, der auf der Straße lebt, wendet sich an die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband: Seine schwangere Freundin Marie ist seit Tagen verschwunden. Der Junge macht sich große Sorgen. Hat Maries Schwager etwas mit der Sache zu tun? Er soll das Mädchen geschlagen haben. Die Kommissare konfrontieren ihn mit dem Vorwurf - er reagiert aggressiv. Dann wird die Leiche eines schwangeren Mädchens gefunden - ist es Marie?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1