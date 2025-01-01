K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Angst um Baby Laura
23 Min.Ab 12
Das dreimonatige Baby Laura Grabner wird aus einem Supermarkt entführt. Nicole Drawer und Jens Loors nehmen einen Wettlauf mit der Zeit auf, denn das Mädchen hat Diabetes. Wenn es nicht binnen 24 Stunden Insulin bekommt, stirbt es. Die Bänder der Überwachungskameras aus dem Supermarkt zeigen, wie eine vermummte Person das Kind aus dem Kinderwagen nimmt. Der Verdacht fällt zunächst auf die Großmutter des Babys...
