K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Das Ende einer Tänzerin
25 Min.Ab 12
Eine junge Tänzerin wird überfallen - der Täter zerschlägt ihr mit einer Eisenstange die Beine. Sie und ihre Schwester belasten den Ex-Freund der Verletzten schwer. Er war dagegen, dass seine Freundin als Tänzerin nach New York geht, doch die ehrgeizige junge Frau wollte nicht für die Beziehung auf eine Karriere verzichten. Rietz und Naseband finden die Tatwaffe tatsächlich bei dem Ex-Freund ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1