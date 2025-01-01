Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Ende einer Tänzerin

SAT.1Staffel 1Folge 19
Das Ende einer Tänzerin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Das Ende einer Tänzerin

25 Min.Ab 12

Eine junge Tänzerin wird überfallen - der Täter zerschlägt ihr mit einer Eisenstange die Beine. Sie und ihre Schwester belasten den Ex-Freund der Verletzten schwer. Er war dagegen, dass seine Freundin als Tänzerin nach New York geht, doch die ehrgeizige junge Frau wollte nicht für die Beziehung auf eine Karriere verzichten. Rietz und Naseband finden die Tatwaffe tatsächlich bei dem Ex-Freund ...

