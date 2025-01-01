Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliches Doppelleben

SAT.1Staffel 1Folge 11
Gefährliches Doppelleben

23 Min.Ab 12

In einem Hotel wird ein Callboy ermordet in der Badewanne aufgefunden. Sein Tod enthüllt das Doppelleben des prominenten Politikers Günther Salb. Ein Zimmermädchen hat ihn gesehen, als er sich offenbar zum Sex im Hotel mit dem Callboy getroffen hat. Dann passiert ein zweiter Mord: Die einzige Zeugin ist tot...

