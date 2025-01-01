K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Teuflische Halbschwester
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird an eine Heizung gekettet von ihrem Vater gefunden - alles deutet auf einen Raubüberfall. Das Opfer ist sicher, den vorbestraften Freund ihrer Halbschwester als Täter erkannt zu haben. Der bestreitet allerdings die Tat. Aber als Nicole Drawer und Jens Loors seine Wohnung durchsuchen, entdecken sie das Diebesgut und nehmen den Mann vorläufig fest. Allerdings findet die Spurensicherung auf der gestohlenen Ware keine Fingerabdrücke von ihm...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1