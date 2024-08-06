Schüsse auf der HochzeitJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Schüsse auf der Hochzeit
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Eine ehemalige Kollegin von Rietz und Naseband heiratet - sie steht unter Personenschutz, weil sie als Kronzeugin in einem Drogen-Prozess aussagen soll. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen kommt es zu einer Katastrophe: Aus einem Auto heraus wird auf die Braut geschossen und die Frau lebensgefährlich verletzt. Der Attentäter kann fliehen und versucht sogar einen zweiten Mordanschlag...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1