K 11 - Kommissare im Einsatz

Teenager auf Abwegen

SAT.1 Staffel 1 Folge 128
Folge 128: Teenager auf Abwegen

23 Min. Ab 12

Kurz nachdem die Tochter eines Internatsdirektors verschwunden ist, erhält der verzweifelte Vater ein Erpresserschreiben. Als Rietz und Naseband Sexfotos von der entführten Schülerin und ihrem Vertrauenslehrer finden, gerät der Mann unter Verdacht. Hat er das Mädchen entführt, um zu verhindern, dass sie ihre Affäre publik macht? Dann taucht ein zweites Erpresserschreiben mit einem Foto auf: Es zeigt, dass die Entführte scheinbar schwer gefoltert wird...

