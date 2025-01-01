K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Teenager auf Abwegen
23 Min.Ab 12
Kurz nachdem die Tochter eines Internatsdirektors verschwunden ist, erhält der verzweifelte Vater ein Erpresserschreiben. Als Rietz und Naseband Sexfotos von der entführten Schülerin und ihrem Vertrauenslehrer finden, gerät der Mann unter Verdacht. Hat er das Mädchen entführt, um zu verhindern, dass sie ihre Affäre publik macht? Dann taucht ein zweites Erpresserschreiben mit einem Foto auf: Es zeigt, dass die Entführte scheinbar schwer gefoltert wird...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1