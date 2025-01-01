Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lolita in Gefahr

SAT.1Staffel 1Folge 132
Lolita in Gefahr

Folge 132: Lolita in Gefahr

23 Min.Ab 12

Ein Mädchen liegt mit schweren Kopfverletzungen auf der Straße - kurz bevor sie überfallen wurde, war sie mit ihrer Freundin in einer nahe gelegenen Diskothek gewesen. Dort hatten die beiden Kontakt zu einem Pornofilmproduzenten. Die Kommissare Loors und Drawer vermuten, dass er der Attentäter ist - der Verdächtige ist aber nicht zu finden. Kurz nach dem Anschlag verschwindet auch das andere Mädchen. Hat der Pornoproduzent erneut zugeschlagen?

SAT.1
