K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 132: Lolita in Gefahr
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen liegt mit schweren Kopfverletzungen auf der Straße - kurz bevor sie überfallen wurde, war sie mit ihrer Freundin in einer nahe gelegenen Diskothek gewesen. Dort hatten die beiden Kontakt zu einem Pornofilmproduzenten. Die Kommissare Loors und Drawer vermuten, dass er der Attentäter ist - der Verdächtige ist aber nicht zu finden. Kurz nach dem Anschlag verschwindet auch das andere Mädchen. Hat der Pornoproduzent erneut zugeschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1