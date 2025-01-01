K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 140: 1001 Mord
23 Min.Ab 12
Eine erfolgreiche Geschäftsfrau fürchtet um das Leben ihres Mannes. Das Letzte was sie von ihm gehört hat, ist eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter - von drei Schüssen unterbrochen! Wenig später finden die Kommissare den Mann erschossen in einem orientalischen Wohnmobil. Die Ermittlungen ergeben, dass er ein Verhältnis mit einer Marokkanerin hatte. Wusste die Ehefrau von diesem Verhältnis und hat aus Eifersucht ihren Mann erschossen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1