K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 157: Tödliche Sexmutprobe
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird auf dem Schulhof tot im Müllcontainer gefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Vertrauenslehrer hatte. Der leugnet die Affäre, doch es gibt Sexfotos des Paares. Die Frau des Lehrers war die Klavierlehrerin der toten Schülerin - sie hatte das Mädchen als Letzte gesehen. Hat sie von dem Verhältnis ihres Mannes erfahren und seine junge Geliebte erschlagen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
