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K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutige Aufnahmeprüfung

SAT.1Staffel 1Folge 160vom 06.08.2024
Blutige Aufnahmeprüfung

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 160: Blutige Aufnahmeprüfung

24 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Als ein Schüler in einer Fabrikhalle niedergeschlagen wird, kann er angeblich keine Angaben zum Täter machen - Rietz und Naseband vermuten, dass er aus Angst schweigt. Der Ex-Freund der Mutter gerät unter Verdacht: Der gewalttätige Alkoholiker hatte den Jungen schon einmal tätlich angegriffen. Daraufhin hatte ihn die Mutter des Opfers aus der Wohnung geworfen. Fühlte er sich so gedemütigt, dass er seine Aggressionen nun an dem Sohn ausgelassen hat?

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