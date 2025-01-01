K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 161: Das gequälte Au Pair
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird von einer jungen Afrikanerin niedergeschlagen, weil er sie vergewaltigen wollte. Als Rietz und Naseband am Tatort eintreffen, flieht die Frau plötzlich. Die Ermittlungen ergeben, dass sie illegal bei einer reichen Dame arbeitet und auch dort wohnt - die Hausherrin streitet ab, die Afrikanerin zu kennen. Doch dann kommen die Kommissare hinter das Geheimnis der "Dame": Sie hat das Mädchen aus Afrika verschleppt!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1