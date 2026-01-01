K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 177: Die lüsterne Nachbarin
23 Min.Ab 12
Ende eines Nachbarschaftsstreits: Ein Nachbar hat den anderen mit einer Schrotflinte lebensgefährlich verletzt. Passanten bezeugen, dass der Schuss aus dem Nachbarhaus kam, den Schützen können sie aber nicht identifizieren. Die Kommissare Drawer und Loors verhaften zunächst einen betrunkenen Mann mit einer Schrotflinte, doch dann stoßen sie auf eine heiße Spur: Steckt eine heimliche Sexaffäre hinter dem versuchten Mord?
