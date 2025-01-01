K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 185: Mörderischer Ehebruch
23 Min.Ab 12
Ein verzweifelter Mann glaubt, dass seine Ehefrau einen Geliebten hat und ihn ermorden will, aber es gibt keine Beweise - Rietz und Naseband schicken ihn nach Hause. Am nächsten Morgen liegt er erschlagen im Hausflur, seine untreue Ehefrau hat ein Alibi. Die Kommissare ermitteln, dass das Opfer kurz vor dem Tod am Steuer eines fremden Wagens gesehen wurde. Der Halter des Autos ist verschwunden. Als die Kommissare der Ehefrau des Vermissten ein Foto des Toten zeigen, regiert sie heftig - warum?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
