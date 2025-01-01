K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 186: Vergewaltigte Stripperin
23 Min.Ab 12
Alexandra Rietz und Michael Naseband hören eine Frau um Hilfe schreien: Sie wird auf der Straße von ihrem Ex-Freund gewürgt - die Kommissare nehmen beide mit aufs Revier. Zwei Tage später erreicht die Ermittler eine Schreckensnachricht: Die Frau wurde in ihrer Wohnung zusammengeschlagen und vergewaltigt. Dann erfahren die Kommissare von dem geheimen Doppelleben des Opfers: Als Nebenbeschäftigung strippte sie im Internet - ist sie Opfer eines perversen Internetvoyeurs geworden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1