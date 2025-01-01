K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 195: Affäre mit Todesfolge
24 Min.Ab 12
Eine Modeverkäuferin wird erwürgt - vor ihrem Tod wurde die junge Frau telefonisch sexuell belästigt. Ihr Ex-Freund beschuldigt ihren verheirateten Chef, der eine Affäre mit seiner Mitarbeiterin hatte. Rietz und Naseband finden heraus, dass die Erwürgte im zweiten Monat schwanger war und vermuten, dass der Vater des Kindes ihr Chef ist. Hat er seine junge Geliebte erwürgt, um das uneheliche Kind loszuwerden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1