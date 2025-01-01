K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Das untergeschobene Kind
23 Min.Ab 12
Ein Mann wurde in seiner Wohnung erschossen - die Ehefrau des Opfers ist mit der Tatwaffe geflohen. Die Kommissare finden die völlig verstörte Frau im nahe gelegenen Park. Sie bedroht Nicole Drawer und Jens Loors mit der Pistole und streitet die Tat ab. In ihrer Vernehmung belastet sie die Ex-Frau ihres Mannes ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1