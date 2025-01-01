Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kampf unter Brüdern

SAT.1Staffel 1Folge 39
Kampf unter Brüdern

Kampf unter BrüdernJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 39: Kampf unter Brüdern

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wurde in seiner Wohnung fast zu Tode geprügelt. Einziger Hinweis am Tatort ist die Hälfte eines an ihn gerichteten Liebesbriefes - das Opfer war offensichtlich homosexuell. Ein junger Boxer soll sein Geliebter gewesen sein, er wird verhört ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen