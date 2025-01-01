K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Kampf unter Brüdern
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann wurde in seiner Wohnung fast zu Tode geprügelt. Einziger Hinweis am Tatort ist die Hälfte eines an ihn gerichteten Liebesbriefes - das Opfer war offensichtlich homosexuell. Ein junger Boxer soll sein Geliebter gewesen sein, er wird verhört ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1