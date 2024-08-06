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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod des Busendoktors

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 06.08.2024
Tod des Busendoktors

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 53: Tod des Busendoktors

23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

An seinem Hochzeitstag wird ein reicher Schönheitschirurg in seiner Villa ermordet. Die Witwe gibt an, dass der Mörder auch ihr wertvolles Collier gestohlen hat. Die Kommissare finden heraus, dass der Tote eine junge Geliebte hatte.

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