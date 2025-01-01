Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst um den kleinen Max

SAT.1Staffel 1Folge 55
Angst um den kleinen Max

Angst um den kleinen MaxJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 55: Angst um den kleinen Max

24 Min.Ab 12

Max verschwindet einen Tag vor seinem achten Geburtstag - die Eltern wenden sich an Nicole Drawer und Jens Loors. Der beste Freund des Kindes gibt den entscheidenden Hinweis: Max soll sich nach der Schule regelmäßig mit einem Mann getroffen haben. Der erste Verdacht fällt auf einen verurteilten Mörder - bei ihm werden Fotos des vermissten Jungen gefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen