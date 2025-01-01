K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Die Tochter des Priesters
23 Min.Ab 12
Ein katholischer Priester beichtet den Kommissaren Nicole Drawer und Jens Loors ein Sexverhältnis mit Folgen. Der Priester zahlt seit Jahren regelmäßig Unterhalt für ein Kind, das er nie persönlich gesehen hat, als Gegenleistung erhält er Fotos des Mädchens. Nun fordert die ehemalige Geliebte plötzlich 25.000 Euro Schweigegeld. Die Suche nach der Erpresserin führt die Kommissare ins Rotlichtmilieu ...
