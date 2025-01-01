K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Liebesspiel zu dritt
23 Min.Ab 12
In der Wäschekammer eines Hotels wird die Leiche eines 16-jährigen Mädchens gefunden. Das Opfer feierte in der Todesnacht eine wilde Party und hatte zusammen mit einer Freundin Sex mit einem älteren Mann. Eine Spur führt zum Freund des Opfers, der am Todestag erfahren hat, dass seine Freundin ihn betrügt.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1