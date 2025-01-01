Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppelte Hinrichtung

SAT.1Staffel 1Folge 94
23 Min.Ab 12

Zwei Frauen werden an ihrem Arbeitsplatz mit gezielten Schüssen ins Herz hingerichtet. Alles deutet auf einen Auftragsmord der Mafia-Art. Die Kommissare finden heraus, dass der Ehemann des einen Opfers eine Geliebte hat - die hat also ein Motiv, die Ehefrau aus dem Weg zu räumen. Doch wo ist die Verbindung zum zweiten Opfer?

