K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Doppelte Hinrichtung
23 Min.Ab 12
Zwei Frauen werden an ihrem Arbeitsplatz mit gezielten Schüssen ins Herz hingerichtet. Alles deutet auf einen Auftragsmord der Mafia-Art. Die Kommissare finden heraus, dass der Ehemann des einen Opfers eine Geliebte hat - die hat also ein Motiv, die Ehefrau aus dem Weg zu räumen. Doch wo ist die Verbindung zum zweiten Opfer?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1