K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Tödliches Sexspiel
22 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12
Ein Pilot hängt mit offener Hose tot am Griff eines Fensters seiner Wohnung. Alles deutet auf einen Sexunfall nach Selbststrangulation hin. Nach der Obduktion ist jedoch klar: Es war Mord. Die Spur führt zum Bruder des Toten.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1