K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Späte Rache
23 Min.Folge vom 19.12.2021Ab 12
Als ein Vergewaltiger brutal niedergestochen wird, bringen die Kommissare schnell in Erfahrung, dass die gesamte Nachbarschaft eine Hetzkampagne gegen den Vorbestraften geführt hat.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1