K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Kunst zu Morden

SAT.1Staffel 8Folge 54vom 19.02.2025
Die Kunst zu Morden

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 54: Die Kunst zu Morden

23 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12

Das Anwesen einer reichen Adelsfamilie wird Schauplatz eines rücksichtslosen Raubzugs. Bei dem brutalen Einbruch wird die rumänische Putzfrau des Hauses eiskalt erstochen. Der Verdacht fällt sofort auf den Bruder der Toten, einen vorbestraften Schwerverbrecher. Doch dann stoßen die Kommissare bei ihren Ermittlungen auf ein delikates Familiengeheimnis: Der Sohn der Adelsfamilie war mit der Putzfrau verlobt, und das gegen den Willen seiner intriganten Mutter ...

