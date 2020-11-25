Geheimnis eines VergewaltigersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Geheimnis eines Vergewaltigers
23 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12
Ein Mann wurde in einem Hotelzimmer qualvoll ermordet. Wie sich herausstellt, war er ein gesuchter Serieneinbrecher und brutaler Vergewaltiger. Die Kommissare glauben an einen Mord aus Rache und untersuchen die Motive aller Vergewaltigungsopfer. Doch auch die Hotelbesitzer verhalten sich verdächtig. Zudem hatte der Tote einen Komplizen, mit dem es vor dem Mord möglicherweise zu einem Streit kam. Können die Kommissare unter all diesen Verdächtigen den wahren Mörder entlarven?
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1