K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppelte Loyalität

SAT.1Staffel 8Folge 59
Folge 59: Doppelte Loyalität

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird mit schweren Stichverletzungen vor einem Krankenhaus abgelegt. Sein Zustand ist kritisch - er fällt ins Koma. Die Kommissare beginnen ihre Ermittlungen in seiner Stammbar. Doch die Besitzer, zwei Brüder, behaupten, nichts mitbekommen zu haben, obwohl das Opfer in der Bar als streitlustig bekannt war und regelmäßig die Kundschaft vergraulte- ein mögliches Motiv? Die Brüder decken sich gegenseitig, und ohne Beweise haben die Kommissare nichts in der Hand ...

SAT.1
