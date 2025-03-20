K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Mörderische Langeweile
23 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Ein Obdachloser wird tot bei den Mülltonnen eines Mietshauses gefunden. Wenige Stunden vor seiner Ermordung wurde der Mann zusammen mit einer Anwohnerin gesehen. Und tatsächlich: Die verheiratete Frau war die frühere Jugendliebe des Opfers. Ihr Ehemann ist krankhaft eifersüchtig und hatte ihr den Kontakt zur einstigen Jugendliebe verboten. Hat ihn seine krankhafte Eifersucht zum Mord getrieben?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1