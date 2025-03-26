K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Zweimal entführt
23 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Ein 16-jähriges Mädchen wird entführt. Die Mutter ist krank vor Sorge, sie hat bereits einmal ein Kind durch eine Entführung verloren. Die Kommissare setzen alles daran, die Entführer zu stoppen, doch die Lösegeldübergabe gerät außer Kontrolle. Das Geld ist weg, aber von dem verschleppten Mädchen fehlt weiterhin jede Spur. Wiederholt sich der Albtraum für die Mutter?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
