SAT.1Staffel 8Folge 86vom 06.03.2025
Folge 86: Sexboy im Liebesterror

22 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Während eines Erotik-Chats beobachtet eine Frau, wie ihr Gegenüber brutal niedergeschlagen wird. Die Kommissare finden den jungen Mann mit völlig entstelltem Gesicht in seiner Wohnung auf. Wollte der Täter sein Opfer hässlich machen? Drei Frauen - die Freundin, die Ex-Freundin und die Hausmeisterin - geraten ins Visier der Ermittler. Die Ex-Freundin wird kurz vor ihrer Befragung ermordet. Ihr Gesicht ist ebenfalls übel zugerichtet. Wer steckt hinter den brutalen Anschlägen?

SAT.1
