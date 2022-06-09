Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2022Folge 16vom 09.06.2022
47 Min.Folge vom 09.06.2022

In Hamburg steckt Pizzabäckerin Nicole mit ihrem Lokal tief in den roten Zahlen. Die gelernte Vergolderin braucht zu lange für jede Pizza und eine professionelle Ausstattung fehlt. Vor zwei Monaten kam Frank Rosin zu Hilfe, brachte ihr Tempo bei und möbelte ihre Küche auf. Doch wie gut setzt die 58-jährige die Ratschläge des Sternekochs um? Das "K1 Magazin" hat Nicole jetzt noch einmal besucht. Und: Die erstaunlichsten Fakten über italienische Spezialitäten

