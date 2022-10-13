Konnte Frank Rosin Pizzabäckerin Nicole helfen?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 33: Konnte Frank Rosin Pizzabäckerin Nicole helfen?
48 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12
In Hamburg steckt Pizzabäckerin Nicole mit ihrem Lokal tief in den roten Zahlen. Die gelernte Vergolderin braucht zu lange für jede Pizza und eine professionelle Ausstattung fehlt. Im Februar 2022 kam Frank Rosin zu Hilfe, brachte ihr Tempo bei und möbelte ihre Küche auf. Doch wie gut setzte die 58-Jährige die Ratschläge des Sternekochs um? Das "K1 Magazin" hat Nicole noch einmal besucht. Und: Die erstaunlichsten Fakten zu italienischen Spezialitäten / Sparen beim Einkaufen
