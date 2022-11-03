Ungewöhnliche Berufe bei der BundeswehrJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 36: Ungewöhnliche Berufe bei der Bundeswehr
47 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Die Truppen der Bundeswehr sind weltweit im Einsatz. Die Jobs des Wachbataillons und der Motorrad-Eskorte der Feldjäger sind besonders anspruchsvoll. Wenn sie bei Staatsempfängen im Einsatz sind, ist absolute Präzision gefordert. Das "K1 Magazin" begleitet die Abschlussprüfung des Wachbataillons und die Ausbildung der Eskorten-Fahrer. Und: Lenkradheizung, Head-up-Display & Co: Peter Giesel testet Nachrüst-Sets fürs Auto / Drei außergewöhnliche Freizeitattraktionen im Test!
