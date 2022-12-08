Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück in der "Rheinebene": Ist das Lokal fit für den Winter?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 39vom 08.12.2022
49 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12

In Rheinstetten bei Karlsruhe betreibt Wirtin Susanne seit 15 Jahren das Gasthaus "Rheinebene", das idyllisch inmitten der Natur liegt. Vor sechs Monaten kam Frank Rosin zur Hilfe, weil der Betrieb nicht gut lief. Wie geht es den beiden heute? Schaffen sie es, auch im Winter genügend Gäste in ihr Ausflugslokal zu locken? Und: Burger, Ravioli & Co.: Grünkohl mal ganz anders / Spar-Apps im Test: Wie wird der Weihnachtseinkauf preiswerter?

