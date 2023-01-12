Der große Secondhand-Möbel-Test mit Peter GieselJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 41: Der große Secondhand-Möbel-Test mit Peter Giesel
46 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Gerade jetzt, wenn die Inflation immer noch hoch ist und alles teurer wird, ist sparen angesagt. Sind ein neuer Esstisch oder ein Sofa überhaupt noch drin? Mit Möbeln aus zweiter Hand kann man Geld sparen. Doch wo findet man die besten Schnäppchen? Online oder im Gebrauchtwarenhaus? Und welche Qualität bekommt man für sein Geld? Das "K1 Magazin" und Peter Giesel machen den Test. Und: Winter-Outdoor-Spaß: vom Skispringen bis zu Ice-Rafting / Wie Schwitzen in der Sauna richtig geht
