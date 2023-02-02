Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Zurück in Doros Vereinslokal: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 44vom 02.02.2023
Zurück in Doros Vereinslokal: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?

K1 Magazin

Folge 44: Zurück in Doros Vereinslokal: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?

47 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 12

In Dortmund betreibt Doro Kube die Vereinsgaststätte im Tennisclub Sölderholz. Doch das Restaurant wirft für die Mutter von drei Kindern nicht genug Geld ab. Die 47-jährige ist überfordert, in der Küche herrscht Chaos! Im November 2021 kommt Sternekoch Frank Rosin zu Hilfe. Hat das gefruchtet?Sohn Benjamin betreibt seit einem halben Jahr das Lokal des benachbarten Tennisclubs. Ob das gutgeht? Das K1 Magazin war jetzt noch einmal in Dortmund.

