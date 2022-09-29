Mystery-Boxen aus dem Internet: echte Schnäppchen oder nur Abzocke?Jetzt kostenlos streamen
Folge 31: Mystery-Boxen aus dem Internet: echte Schnäppchen oder nur Abzocke?
51 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12
Aktuell schießen die Preise für Lebensmittel, Energie & Co in die Höhe, was für eine Rekord-Inflation sorgt. Da kommen Schnäppchen wie gerufen: Mit sogenannten Mystery- oder Überraschungsboxen soll man angeblich ordentlich Geld sparen können. Man kauft sie online zu einem Fixpreis, weiß aber nicht genau, was man bekommt. Abzock-Experte Peter Giesel und Reporterin Gloria Gotz testen drei Boxen. Und: Stromfresser & Stromsparer: Wie einfache Tricks Energiekosten senken
