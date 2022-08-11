Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Peter Giesel entlarvt die häufigsten Touristenfallen

Kabel EinsStaffel 2022Folge 24vom 11.08.2022
Peter Giesel entlarvt die häufigsten Touristenfallen

Folge 24: Peter Giesel entlarvt die häufigsten Touristenfallen

48 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12

Urlauber werden im Ausland nicht selten Opfer von Trickbetrügern und dubiosen Geschäftemachern. Peter Giesel zeigt bei seinem Einsatz weltweit, wo Touristen überall abgezockt werden. Doch wie verhält man sich, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist? Und: Wellenreiten, Wakeboarden & Co: Action und Fun am Badesee / Smartphone-Zubehör für unter 40 Euro im Test - vom wasserdichten Lautsprecher bis zum Foto-Drucker

