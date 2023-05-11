Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Plötzlich Millionär: Glück und Unglück der Lottogewinner:innen

Kabel EinsStaffel 2023Folge 13vom 11.05.2023
Plötzlich Millionär: Glück und Unglück der Lottogewinner:innen

K1 Magazin

Folge 13: Plötzlich Millionär: Glück und Unglück der Lottogewinner:innen

47 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12

Letztes Jahr wurden 187 Deutsche durch Lottospielen zum Millionär. Einer von ihnen ist Kürsat „Chico“ Yildirim, dem die Kreuzchen 9,8 Millionen einbrachten. Die alleinerziehende Mutter Petra Hunger gewann 2004 fünf Millionen Euro, und Familie Bubert bescherte die Lotterie 1994 fast acht Millionen D-Mark. Doch wie geht man mit so viel Geld um? Wie verändert ein Lottogewinn das Leben? Und: Macht Geld wirklich glücklich? Das K1 Magazin klärt die wichtigsten Fragen rund um das Millionen-Spiel!

