Kabel Eins
Folge 30: Frank Rosin in der „Bisttalstube": Wie geht es Wirt Michael heute?

Folge vom 21.09.2023

Im saarländischen Schaffhausen betreibt Michael Strasser die „Bisttalstube“ – ein Lokal mit gutbürgerlicher Küche und alteingesessenen Stammgästen. Doch obwohl die Gaststube oft gut besucht ist, reichen die Einnahmen bei weitem nicht aus. Zudem ist Michael gesundheitlich angeschlagen und der Stress in der Küche bringt ihn an seine Grenzen. Vor sechs Monaten kam Profikoch Frank Rosin zu Hilfe – konnte er dem verzweifelten Wirt helfen? Das K1 Magazin hat die „Bisttalstube“ noch einmal besucht!

